Twijfels bij kabinet over maatregelen migrantensmokkel Europese Commissie

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet heeft twijfels over een voorstel van de Europese Commissie om de EU in staat te stellen om maatregelen te treffen tegen vervoerders die mensensmokkel faciliteren. Het gaat onder meer om de mogelijkheid om de vervoerders uit de EU te kunnen weren. Dit stelt staatssecretaris Broekers-Knol in een brief aan de Kamer.

Normaliter wordt het eerste oordeel van de regering over een Commissievoorstel gecommuniceerd via een BNC-fiche. Een BNC-fiche is een stuk van de Nederlandse regering dat een beschrijving en een eerste oordeel geeft van een Commissievoorstel. De brief van de staatssecretaris verving het BNC-fiche omwille van een snelle informatievoorziening en de snelheid van het Brusselse besluitvormingsproces. Het vormt de inzet voor de Nederlandse onderhandelaars in Brussel.

Het kabinet is van mening dat het in het huidige voorstel de effectiviteit van de maatregelen onvoldoende gemeten wordt. Ook kan moeilijk worden gecheckt in hoeverre de maatregelen worden nageleefd. Dit is van belang om te voorkomen dat transportondernemers onevenredige maatregelen opgelegd krijgen wanneer chauffeurs tegen hun weten in migrantensmokkel blijken te faciliteren. Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk om ook aandacht te hebben voor de preventieve maatregelen die door vervoerders worden genomen en om deze mee te wegen in het besluit of er maatregelen opgelegd worden.

