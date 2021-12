Dochter Navalni neemt EU-prijs voor haar vader in ontvangst

woensdag 15 december 2021 , 16:22

Bron: Wikimedia / IlyaIsaev

STRAATSBURG (ANP) - Dochter Daria van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni heeft in het Europees Parlement in Straatsburg de Sacharovprijs namens haar gedetineerde vader in ontvangst genomen. "Zeg dat niemand Rusland kan vereenzelvigen met het regime van Poetin", had Navalni haar meegegeven als boodschap, zei ze in haar dankrede voor de mensenrechtenprijs.

De 45-jarige Navalni kreeg de prijs vanwege de "immense moed" waarmee hij strijdt tegen de corruptie van het Poetin-regime, en omdat hij misstanden blootlegt en miljoenen Russen op de been krijgt. "Hij is bedreigd, gemarteld, vergiftigd, gearresteerd, gedetineerd, maar ze hebben hem niet de mond kunnen snoeren", zei parlementsvoorzitter David Sassoli.

Volgens studente en blogster Daria (20) zitten mensen die een oplossing zien in het paaien van dictatoren op de verkeerde weg. Ook moet de EU trouw blijven aan haar idealen, "trouw aan die geweldige ideeën die aan de basis ervan staan. We zetten ons in voor een Europa van ideeën, voor het vieren van mensenrechten, democratie en integriteit’", aldus Navalni bij monde van zijn oudste.

Navalni zit een gevangenisstraf uit sinds hij begin dit jaar terugkeerde uit Duitsland. Daar had hij een behandeling ondergaan nadat hij in zijn thuisland was vergiftigd. Bij de ceremonie in Straatsburg was ook Leonid Volkov aanwezig, een van Navalni’s politieke adviseurs en campagneleider tijdens de verkiezingen van 2018.

De mensenrechtenprijs is vernoemd naar Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov en wordt sinds 1988 toegekend. De winnaar krijgt 50.000 euro.

