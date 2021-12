Kamer wil statement tegen Europees leger en Europese vaccinatieplicht op Europese top

woensdag 15 december 2021 , 10:51

DEN HAAG (PDC) - De Tweede Kamer roept het kabinet op zich uit te spreken tegen een Europees leger. Ook wil de Kamer dat de beslissing over een eventuele vaccinatieplicht door de lidstaten zelf wordt gemaakt. De Tweede Kamer nam daar gisteren moties over aan naar aanleiding van het debat over de Europese Raad van 16 en 17 december.

De Kamer debatteert in de regel over elke Europese top, waar de regeringsleiders van de lidstaten samenkomen om over de grote lijnen van het Europees beleid te vergaderen. Op de aankomende top zal premier Mark Rutte vanwege de kabinetsformatie echter worden vervangen door Alexander de Croo, de premier van België.

Omdat de Europese Raad uit staatshoofden bestaat, mag Rutte niet vervangen worden door een andere minister uit het kabinet. De Croo is de komende dagen dus verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van het Nederlandse standpunt. Hij wordt wel bijgestaan door Rutte's EU-adviseur en de Nederlandse ambassadeur bij de EU.

Naast het Europese leger en de vaccinatieplicht draagt de Kamer het kabinet ook op om te kijken hoeveel steun er is voor een Europese kieslijst bij verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat zou betekenen dat Nederlanders ook voor kandidaten uit andere EU-lidstaten kunnen stemmen en andersom. Hiervoor is echter wel eerst een Europese verdragswijziging nodig.

