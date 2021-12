Steeds meer EU-landen beginnen met vaccineren jonge kinderen

woensdag 15 december 2021 , 9:34

MADRID (ANP/AFP) - Meerdere EU-landen beginnen woensdag met het vaccineren van jonge kinderen tegen het coronavirus. Zo hopen ze de verspreiding van het virus tegen te gaan en scholen open te kunnen houden.

Duitsland, Spanje, Griekenland en Hongarije behoren tot de landen die kinderen vanaf 5 jaar gaan inenten. Denemarken begon daar vorige maand al mee. De vraag naar vaccins voor kinderen lijkt in eerste instantie vaak groot te zijn. In Griekenland hebben tienduizenden ouders al een afspraak gemaakt om hun jonge kinderen te laten vaccineren.

Ouders in Nederland moeten iets langer wachten. Nederland stuurt in de tweede helft van december uitnodigingen aan kinderen van 5 tot en met 11 die medische risico's hebben. Ze lijden bijvoorbeeld aan ernstige astma of hebben een aangeboren hartafwijking. De niet-kwetsbare kinderen komen in de tweede helft van januari aan de beurt.

In buurland Duitsland konden kinderen op sommige plaatsen dinsdag al terecht voor een coronaprik. In andere delen van het land kan dat vanaf woensdag of donderdag. Vaccinatiecomité STIKO heeft alleen aanbevolen om kinderen met medische risico's te vaccineren, maar ook voor gezonde kinderen kan een prik worden aangevraagd. Er zijn plannen om die toe te dienen in musea en dierentuinen en om mobiele vaccinatieteams naar scholen te sturen.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bepaalde vorige maand dat het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig en effectief is voor jonge kinderen. Die krijgen wel een veel kleinere dosis toegediend dan volwassenen. Buiten Europa hebben de Verenigde Staten al zo'n 5 miljoen kinderen in de leeftijdsgroep van 5 tot en met 11 jaar ingeënt. Dat was het eerste grote land dat besloot tot een vaccinatiecampagne voor die groep.

Terug naar boven