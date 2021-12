Nederlandse donatie vaccins aan Covax komt op gang

woensdag 15 december 2021 , 7:01

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Van de 22,55 miljoen doses coronavaccin die Nederland dit jaar doneert aan het internationale vaccinatieprogramma Covax hebben inmiddels 17 miljoen doses een bestemming gekregen. Daarvan zijn zo'n 6,3 miljoen vaccins aangekomen in onder meer Indonesië, Kenia, Laos, Cambodja, de Filipijnen en Vanuatu, melden de demissionaire ministers Hugo de Jonge (VWS) en Tom de Bruijn van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer.

De Jonge schreef eind september in een brief aan de Kamer dat er tot dat moment een half miljoen doses aan het vaccinatieprogramma Covax van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie gedoneerd waren. Dat aantal was lager dan voorzien als gevolg van praktische problemen. Inmiddels zijn er ruim 500.000 vaccins van AstraZeneca gearriveerd in Indonesië en 750.000 in Kenia. Woensdag komen 3 miljoen van de beloofde 4,5 miljoen doses van het Janssen-vaccin aan op de Filipijnen.

De resterende 5 miljoen gedoneerde vaccins zijn nog niet aan Covax aangeboden. Deze vertraging wordt veroorzaakt doordat het gezamenlijke aanbod van vaccins vanuit de EU aan Covax, de productiecapaciteit van vaccins overschrijdt. De verwachting is volgens beide bewindslieden dat deze vaccins snel zullen worden aangeboden aan Gavi, de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Covax-programma.

Uit de eigen voorraad heeft Nederland ook nog buiten Covax om ruim 4,23 miljoen vaccins bilateraal gedoneerd aan Indonesië, Suriname, Kaapverdië en Namibië. Daarnaast is het kabinet van plan om nog eens 4 miljoen doses uit eigen voorraad weg te geven. Dat is als gevolg van de huidige versnelde boostercampagne tijdelijk uitgesteld, maar deze vaccins zullen in het nieuwe jaar alsnog zo snel mogelijk worden gedoneerd.

Met de al geleverde bilaterale donaties, samen met de 22,55 miljoen vaccins aan Covax, wordt het doel om dit jaar 27 miljoen vaccins te doneren gehaald, schrijven de ministers.

