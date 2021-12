Europese Commissie niet blij met strengere reisregels Italië

dinsdag 14 december 2021 , 20:55

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is niet blij met de strengere reisregels die Italië invoert. Die doen het vertrouwen van EU-burgers dat ze in de hele Europese Unie op dezelfde behandeling kunnen rekenen geen goed, zegt Eurocommissaris Věra Jourová. Ze hoopt dat het Europese coronareisbewijs maatregelen als die van Italië overleeft.

Italië vraagt Nederlanders en andere EU-burgers die naar het land willen reizen en zijn ingeënt tegen het coronavirus vanaf donderdag om ook nog een negatieve coronatest te tonen. Wie niet is ingeënt, moet ook met een negatieve test vijf dagen in quarantaine.

De EU-landen spraken eerder vrije toegang af voor wie is gevaccineerd, genezen of negatief getest. Als het nodig is kunnen lidstaten daarvan wel afwijken, kwamen ze overeen. Portugal deed dat vorige maand al. Italië kiest nu ook voor strengere regels in de hoop de opmars van de besmettelijkere Omikron-variant van het virus te vertragen.

Die "achterdeur" in de afspraken is er inderdaad, erkent Jourová. Maar die mag alleen worden gebruikt als de bestrijding van de epidemie dat vraagt, onderstreept ze.

De EU-leiders zullen de Italiaanse plannen donderdag ongetwijfeld bespreken op hun top in Brussel, denkt de Eurocommissaris. Want "zulke individuele besluiten van de lidstaten verminderen natuurlijk het vertrouwen van de mensen dat er in heel Europa dezelfde omstandigheden gelden". Ze hoopt dat dit het Europese coronacertificaat niet om zeep helpt, want "dat is een van de meest praktische dingen die we hebben ontwikkeld voor de mensen in Europa".

