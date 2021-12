ECB voorziet inflatie onder 2 procent vanaf 2023

dinsdag 14 december 2021 , 20:35

FRANKFURT (ANP) - De inflatie in de eurozone daalt in 2023 weer onder het doel van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2 procent. Ook in 2024 komt de geldontwaarding onder die grens uit. Dat meldt persbureau Bloomberg, dat zich op ingewijden baseert, uit nieuwe verwachtingen van de ECB die de centrale bank later deze week naar buiten brengt.

In september voorspelde de ECB nog dat komend jaar de inflatie op 2,2 procent zou uitkomen, maar dat wordt iets hoger. Desondanks voorziet de ECB dat de inflatie daarna weer afneemt. De centrale bank zegt al langer dat de huidige hoge inflatie grotendeels ontstaan is door tijdelijke effecten zoals gestegen energieprijzen, tijdelijke steunmaatregelen in verschillende landen en problemen in de toeleveringsketen doordat de economie als gevolg van corona snel tot stilstand kwam en daarna ook weer sneller dan verwacht op gang kwam.

De meeste economen rekenen pas op een renteverhoging van de ECB op zijn vroegst in 2023. ECB-president Christine Lagarde heeft herhaaldelijk gezegd daar ook vanuit te gaan.

Toch zijn er ook zaken die kunnen zorgen dat de inflatie op de langere termijn sterker stijgt. Zo wil de ECB de huizenprijzen gaan meenemen in de inflatie en die stijgen in veel Europese landen stevig. Ook heeft Duitsland aangekondigd het minimumloon met 25 procent te willen verhogen, wat een prijsopdrijvend effect kan hebben als bedrijven hun prijzen verhogen om de gestegen loonkosten te compenseren.

