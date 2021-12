Nederland verwelkomt de VS, Canada en Noorwegen in EU-project Militaire Mobiliteit

dinsdag 14 december 2021 , 12:58

DEN HAAG (PDC) - Nederland heeft vandaag de VS, Canada en Noorwegen officieel verwelkomd in het door Nederland geleide EU-project over de verbetering van militaire mobiliteit in Europa. Het is voor het eerst dat landen die geen EU-lid zijn mee mogen doen aan een PESCO-project.

Het PESCO-project Militaire Mobiliteit is erop gericht om het miltair transport door de EU te versnellen en verbeteren. Deelnemers aan het project stemmen hun nationale inzet onderling af. Nederland geeft leiding aan het project waar in totaal 24 EU-landen aan meedoen. De toetreding van de drie NAVO-bondgenoten wordt gezien als een concrete stap in betere samenwerking tussen de EU en de NAVO.

Permanent Structured Cooperation, oftewel PESCO, is een samenwerkingsverband op het gebied van defensie dat in 2017 is gestart. Militaire Mobiliteit is een van de 60 defensieprojecten waarin EU-lidstaten samenwerken.

