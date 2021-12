EU-land moet homo-ouder erkennen die in andere lidstaat kind kreeg

dinsdag 14 december 2021 , 11:00

LUXEMBURG (ANP) - Een EU-land moet homopartners die in een andere lidstaat een kind hebben gekregen beiden erkennen als ouder. Ook als dat land het huwelijk reserveert voor man en vrouw, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Het hof moest zich uitspreken over een Bulgaarse die twee jaar geleden met haar echtgenote in Spanje een zoon ter wereld bracht. Op de Spaanse geboorteakte zijn zij beiden als ouders vermeld en het kind draagt allebei hun achternamen. Maar toen de Bulgaarse in haar vaderland een paspoort aanvroeg voor haar zoon, die ook de Bulgaarse nationaliteit heeft, ging het mis. De burgerlijke stand wilde maar één moeder als ouder registreren: de biologische.

Bulgarije moet de Spaanse geboorteakte gewoon accepteren en een reisdocument verstrekken, stelt het hof. De peuter heeft het recht om zowel met zijn ene als met zijn andere moeder te kunnen reizen. Dat druist niet in tegen "de nationale identiteit" of de "openbare orde", zoals de Bulgaarse autoriteiten tegenwierpen.

