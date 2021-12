Europese Commissie trekt 200 miljard uit voor slechtst geïsoleerde huizen

dinsdag 14 december 2021 , 6:15

Bron: © Rianne van Rossum

MEDIAWATCH (DE VOLKSKRANT) - Zestig miljoen woningen en kantoren in Europa die nu een zeer laag energielabel (F of G) hebben, moeten de komende tien jaar worden gerenoveerd. Het gaat om een verplichte opknapbeurt van de 30 procent slechtst geïsoleerde gebouwen in de EU, meldt de Volkskrant.

In het voorstel dat de Europese Commissie woensdagmiddag presenteert, wordt ruim 200 miljard euro EU-geld voor deze 'renovatiegolf' uitgetrokken. Vorig jaar overwoog de commissie, als onderdeel van de Green Deal, de renovatie van 35 miljoen gebouwen. Die ambitie wordt bijna verdubbeld als de lidstaten en het Europees Parlement met het voorstel akkoord gaan. Beter geïsoleerde huizen verbruiken minder energie, wat de klimaatopwarming afremt. Ook leidt renovatie tot een lagere energierekening.

De F- en G-labels zijn de laagste energiecertificaten voor huizen. De commissie stelt voor de indeling zo aan te passen dat elke categorie - van A tot en met G - ongeveer 15 procent van het huizen- en kantorenbestand in de lidstaten omvat. Vanaf 2027 mogen er geen kantoren meer met een G-label zijn, vanaf 2030 ook geen huizen meer. Het F-label gaat vanaf 2033 in de ban.

