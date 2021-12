Nog geen zicht op overeenstemming EU over boycot Winterspelen

maandag 13 december 2021 , 19:34

BRUSSEL (ANP) - In de Europese Unie gloort nog geen overeenstemming over het al dan niet bijwonen van de Olympische Winterspelen in China door hoogwaardigheidsbekleders. Buitenlandminister Ben Knapen en zijn EU-collega's kozen er maandag voor de kwestie nog niet samen te bespreken.

De Verenigde Staten, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en andere bondgenoten, kondigden onlangs aan de Spelen diplomatiek te boycotten. Ze willen zo hun verontwaardiging onderstrepen over bijvoorbeeld het schenden van de mensenrechten van de moslimminderheid in de Chinese regio Xinjiang.

Nederland en veel andere EU-landen houden zich nog op de vlakte, in de hoop samen op te kunnen trekken. Onder meer Frankrijk, Oostenrijk en Luxemburg lieten al wel doorschemeren dat ze weinig zien in een diplomatieke boycot.

Het was de verwachting dat de ministers het vraagstuk maandag op hun vergadering in Brussel zouden bespreken, al werd een conclusie nog niet verwacht. Maar het bleef bij een aantal onderonsjes buiten de vergadering om, zei Knapen na afloop.

"We hebben afgesproken dat we die gesprekken voortzetten", aldus de minister. "Om te proberen om in ieder geval met de belangrijkste landen in Europa gezamenlijkheid te bereiken. Dat je niet uiteen wordt gespeeld door China."

