Kopstukken Russisch huurlingenbureau mogen EU niet meer in

maandag 13 december 2021 , 17:06

Bron: Julmin/Surendil

BRUSSEL (ANP) - De oprichter en zeven andere kopstukken van het Russische huurlingenbedrijf Wagner mogen de Europese Unie niet langer in. Ook kunnen zij niet meer bij geld dat ze bijvoorbeeld bij Europese banken hebben gestald.

De strafmaatregelen maken deel uit van een pakket waarmee de EU Wagner aan wil pakken. De beveiligers en huursoldaten van het bedrijf houden huis in landen als Oekraïne, Syrië, Libië en de Centraal-Afrikaanse Republiek, aldus de unie. Ze zouden keer op keer de mensenrechten schenden.

De EU straft daarom Dimitri Oetkin, die geldt als de grondlegger en aanvoerder van het privélegertje van naar schatting een paar duizend man. Tsjetsjenië-veteraan Oetkin was eerder te gast op recepties van het Kremlin, dat hem ook meermaals onderscheidde. Datzelfde geldt voor drie kompanen, die als Wagner-commandant vochten in Syrië en Libië.

Een van de gestrafte Wagner-manschappen is zetbaas van Moskou in de Centraal-Afrikaanse Republiek, stelt de EU. Onder meer de dood van drie Russische journalisten daar zou hem aan te rekenen zijn. Een gestrafte collega was volgens de unie verantwoordelijk voor het doodmartelen van een deserteur tijdens de burgeroorlog in Syrië. Twee anderen vochten mee met de pro-Russische rebellen in Oekraïne en gaan er prat op Oekraïense vliegtuigen te hebben neergehaald.

Ook het huurlingenbureau zelf en drie dekmantelbedrijven waarmee het in Syrië geld verdient in bijvoorbeeld de olie krijgen sancties opgelegd. Hun tegoeden in de EU zijn bevroren en Europese bedrijven en burgers mogen geen zaken met ze doen. Dat laatste geldt ook voor de Wagner-kopstukken die zijn gestraft.

Wagner dient volgens analisten als schaduwleger van het Kremlin. Rusland houdt vol dat Wagner een privaat bedrijf is en eigen baas.

