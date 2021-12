EU legt Russisch huurlingenbureau strafmaatregelen op

vrijdag 10 december 2021 , 16:40

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie legt het Russische huurlingenbedrijf Wagner strafmaatregelen op. Het bedrijf speelt een kwalijke rol in Oekraïne en allerlei andere landen, vinden de EU-lidstaten. Nederland, Frankrijk en Tsjechië hadden aangedrongen Wagner aan te pakken, zeker nu het ook in Mali voet aan de grond dreigt te krijgen.

De EU straft niet alleen Wagner zelf, dat beveiligers en strijders verhuurt in landen als Libië, Syrië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ook zeven of acht betrokken personen krijgen sancties opgelegd, zeggen Brusselse bronnen. Zij mogen de EU niet langer in en hun tegoeden worden bevroren. Dat laatste geldt ook voor drie andere bedrijven en organisaties die worden gestraft. Europese burgers en bedrijven mogen met hen allen ook geen zaken meer doen.

Wagner trekt zich volgens de EU-landen weinig aan van mensenrechten of rechtsstaat. Het zou bovendien soms dienen als schaduwleger van het Kremlin. Rusland houdt vol dat Wagner een privaat bedrijf is en eigen baas, maar het zou in werkelijkheid orders aannemen uit Moskou.

De ministers van Buitenlandse Zaken stempelen de sancties maandag af, zeggen ingewijden. Ze zouden het ook eens zijn over strafmaatregelen voor Mali. Die kunnen in het vervolg worden opgelegd aan personen of organisaties die de terugkeer van een democratische orde daar saboteren, aldus diplomaten.

De EU hoopt dat de sancties tegen Wagner Mali er ook van weerhouden het bedrijf in de arm te nemen. Nederland en andere Europese landen die actief zijn in Mali zijn daar zeer voor beducht. De Tweede Kamer vindt dat Nederland moet stoppen met zijn militaire bijdrage aan de vredesmissie in het Sahelland als blijkt dat Mali inderdaad gebruik maakt van Wagners diensten.

