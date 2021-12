Hongarije mag eigen wet boven EU-wet zetten als die tekortschiet

vrijdag 10 december 2021 , 13:31

BOEDAPEST (ANP) - De hoogste Hongaarse rechter laat zich vooralsnog niet uitspelen tegen het Europees Hof van Justitie. De Hongaarse regering had het Constitutioneel Hof gevraagd om een uitspraak van de Europese rechter opzij te schuiven, maar daaraan geeft het geen gehoor.

De regering van premier Viktor Orbán stapte naar het Constitutioneel Hof na een onwelgevallige uitspraak van het Europees Hof over het Hongaarse asielbeleid. Boedapest vroeg het hof om vast te stellen dat het Hongaarse recht boven het Europese gaat, zoals in het geestverwante Polen eerder dit jaar gebeurde. Daar gaat het hof niet in mee.

Wel mag Hongarije de eigen asielregels en -wetten volgen waar en zolang Europese wetgeving niet voldoende is uitgewerkt, zo luidt de behoedzame en genuanceerde uitspraak.

De EU had bepaald dat Hongarije vluchtelingen niet eindeloos mag vasthouden zonder enig uitzicht op asiel. Volgens EU-wetten moeten lidstaten asielzoekers basisbenodigdheden zoals onderdak en eten aanbieden. Orbán is een fel tegenstander van het toelaten van asielzoekers. Hongarije stopte met het vasthouden van de asielzoekers na de Europese uitspraak, maar heeft veel andere regels wel aangescherpt.

