Cryptomunten hebben volgens bestuurder ECB geen economisch nut

vrijdag 10 december 2021 , 13:27

ROME (ANP/BLOOMBERG) - Cryptomunten hebben geen voordelen voor de samenleving of de economie. Dat zei Fabio Panetta, bestuurder van de Europese Centrale Bank (ECB), tijdens een toespraak in Rome. Volgens hem worden digitale valuta niet gebruikt voor betalingen in het dagelijks leven, financieren ze geen investeringen en spelen ze geen rol bij het bestrijden van klimaatverandering.

Centrale banken en regelgevers over de hele wereld willen meer regels opstellen voor cryptomunten zoals de bitcoin. De populariteit van de digitale valuta wordt gezien als een potentiële bedreiging voor de financiële stabiliteit omdat de totale marktwaarde van al die valuta inmiddels is gestegen tot meer dan 2000 miljard euro.

De ECB werkt al aan een eigen digitale munt, maar het kan nog jaren duren voordat die wordt gelanceerd. In juli kondigde de ECB aan te starten met een onderzoeksfase die tot twee jaar mag duren. De munt zou een stabiel alternatief moeten vormen voor cryptomunten als bitcoins. Bovendien zou een digitale euro op termijn als alternatief voor contant geld kunnen gaan dienen. Formeel heeft de ECB nog geen beslissing genomen over het al dan niet lanceren van een eigen digitale munt.

Terug naar boven