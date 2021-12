Parijs wil dat EU rechtszaak aanspant tegen Londen om visserij

vrijdag 10 december 2021 , 10:07

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk zal de Europese Unie vragen een rechtszaak aan te spannen tegen het Verenigd Koninkrijk als het visserijprobleem vrijdag niet wordt opgelost. De Europese Commissie stelde eerder een deadline voor de Britten op 10 december. Het Verenigd Koninkrijk moet dan tegemoet zijn gekomen aan de zorgen van lidstaten over de visvergunningen.

Parijs en Londen hebben onenigheid over visserij sinds het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verliet. Volgens de afspraken gemaakt na de Brexit moeten vergunningen worden verleend aan vissers die in elkaars wateren willen vissen, maar de invoering verloopt moeizaam. Volgens de Franse autoriteiten moeten de Britten nog bijna honderd vergunningen goedkeuren voor Franse vissers. Het Verenigd Koninkrijk stelt dat vaak de juiste documentatie ontbreekt.

Eerder dit jaar namen Franse autoriteiten een Britse vissersboot in beslag vanwege het geschil. Daarnaast dreigden Franse autoriteiten met handelsmaatregelen en wierpen Franse vissers blokkades op om de handel te verstoren.

De Franse minister van Europese Zaken Clément Beaune zei tegen de Franse radio dat het Verenigd Koninkrijk Frankrijk probeert te isoleren van de Europese Unie in het geschil over visvergunningen. Hij benadrukte dat het Europese blok "verenigd" is over het probleem.

