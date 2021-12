Macron: migratie topprioriteit voor Frans voorzitterschap EU

donderdag 9 december 2021 , 19:15

DEN HAAG (PDC) - Het thema migratie is voor Frankrijk de belangrijkste prioriteit tijdens het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft van 2022. Dat maakte president Emmanuel Macron vandaag bekend. 'Het recht op asiel strekt ons continent tot eer, maar juist om te voorkomen dat dit recht wordt misbruikt, zullen wij in staat moeten zijn om onze grenzen te bewaken', stelde hij. Daartoe wil Frankrijk het initiatief nemen om de Schengen-zone te gaan hervormen.

Met het hervormen van de Schengen-zone doelt Frankrijk vooral op een verbetering van de politieke sturing op de binnen- en buitengrenzen vanuit de EU. Bovendien wil Frankrijk dat er een mechanisme komt om noodsituaties aan de buitengrenzen te voorkomen en op te lossen. Daartoe zou bijvoorbeeld Frontex versterkt moeten worden.

Naast migratie presenteerde Macron enkele andere prioriteiten voor het Frans voorzitterschap. Frankrijk wil bijvoorbeeld stappen zetten in verdere integratie van het Europees defensiebeleid. Er gaan de laatste maanden steeds vaker geluiden op over een Europees leger, Frankrijk heeft nooit onder stoelen of banken gestoken daar voorstander van te zijn. Andere prioriteiten voor Frankrijk zijn het versterken van de band van burgers met de EU en een succesvolle afronding van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

De ambities van Macron voor de EU tijdens het Frans voorzitterschap vallen samen met de campagne voor de presidentsverkiezingen. Tijdens het Frans voorzitterschap zal Frankrijk in april naar de stembus gaan om een president te kiezen. Macron is daarvoor opnieuw kandidaat. In hoeverre deze verkiezingen het voorzitterschap gaan beïnvloeden, zal moeten blijken.

