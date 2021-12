Europese Commissie: zet EU-brede minimumstraf op haatzaaien

donderdag 9 december 2021 , 16:32

BRUSSEL (ANP) - Haatzaaien en haatmisdrijven moeten in de hele Europese Unie worden aangepakt, vindt de Europese Commissie. Zij wil ze toevoegen aan de lijst met 'Europese misdrijven', waardoor er bijvoorbeeld een minimumstraf op kan worden gezet. Ook homohaat, maakte ze eerder duidelijk - een vergrijp waar niet iedere lidstaat hetzelfde over denkt.

Haatzaaien en bijvoorbeeld haatgedreven geweld nemen hand over hand toe in de EU, constateert de commissie, in het dagelijks leven en online. De coronacrisis heeft volgens het dagelijks bestuur van de EU ook geen goed gedaan. Omdat haat gemakkelijk de wereld over reist, moet de unie die ook eensgezind bestrijden, vindt de commissie.

Daarom vraagt zij de EU-landen en het Europees Parlement deze delicten toe te voegen aan de lijst van ernstige, grensoverschrijdende misdrijven. Daarop staan al onder meer terrorisme en mensenhandel. Zodra dat is gebeurd, kan Brussel vaststellen wat er onder haatzaaien en haatmisdrijven valt en hoe zwaar dat zou moeten worden bestraft.

Nu loopt de aanpak van haat in de EU-landen nogal uiteen. De meeste landen pakken racisme en vreemdelingenhaat wel aan, maar met bijvoorbeeld haat jegens seksuele minderheden ligt dat soms anders. Ook die zouden met Europese afspraken over deze delicten moeten worden beschermd, kondigde commissievoorzitter Ursula von der Leyen vorig jaar al aan.

