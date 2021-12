Poolse premier gaat Scholz oproepen Nord Stream 2 te stoppen

donderdag 9 december 2021 , 14:22

Bron: © PDC

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse premier Mateusz Morawiecki gaat de kersverse Duitse bondskanselier Olaf Scholz op het hart drukken een streep te zetten door het opstarten van de omstreden Russische gaspijplijn Nord Stream 2. Polen, Oekraïne en andere landen in de regio vrezen dat Rusland de pijplijn als machtsmiddel kan gebruiken. Scholz brengt volgens Poolse media zondag een bezoek aan Warschau.

"Ik zal kanselier Scholz oproepen niet toe te geven aan de druk van Rusland en niet toe te staan dat Nord Stream 2 wordt gebruikt als een instrument voor chantage tegen Oekraïne, Polen en de Europese Unie", zei Morawiecki tijdens een bezoek aan Rome.

Volgens critici, waaronder de Verenigde Staten, wordt Europa door de pijpleiding te afhankelijk van Rusland voor de gasvoorziening en krijgt Moskou daarmee een diplomatiek wapen in handen. Bovendien kan Rusland met de nieuwe pijplijn landen als Oekraïne buitenspel zetten. Die landen ontvangen nu nog vergoedingen voor het gas dat over hun grondgebied wordt vervoerd, maar de Nord Stream 2 loopt via de Baltische Zee naar Duitsland.

Warschau hoopt met de recente machtswisseling in Berlijn de regering op andere gedachten te brengen. Onder bondskanselier Angela Merkel bleef Duitsland achter de aanleg van de pijplijn staan, tot ongenoegen van veel overheden in Centraal- en Midden-Europa.

Duitsland vond onder Merkel juist dat de 1200 kilometer lange gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer. Wel stelde de oud-bondskanselier dat Rusland de pijplijn niet als wapen moet gebruiken. De pijpleiding is compleet, maar wacht nog op goedkeuring voor gebruik van de Duitse autoriteiten. Naar verwachting zal de leiding de Russische gaslevering aan Duitsland verdubbelen.

Terug naar boven