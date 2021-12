Roaming in EU blijft gratis, maar buitenlandbellen niet goedkoper

donderdag 9 december 2021 , 10:25

BRUSSEL (ANP) - Bellen en surfen met je mobiele telefoon vanuit een ander EU-land blijft nog minstens tien jaar even goedkoop als thuis. Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement hebben over dat gratis roamen een principeakkoord bereikt.

Het parlement wilde ook bellen naar andere EU-lidstaten goedkoper maken, maar daarover werden ze het niet eens. Voor deze internationale telefoontjes blijft een hoger tarief gelden dan voor binnenlandse.

Kosteloos roamen binnen de EU is er sinds 2017 en geldt als een van de populairste recente wapenfeiten van de unie. Het gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland heeft sindsdien een grote vlucht genomen.

Mobiele telefoons schakelen in het buitenland automatisch over op een plaatselijk netwerk. De kosten daarvoor mogen nu tot medio 2032 niet worden doorgerekend aan de gebruiker. De maatregel zou eigenlijk komende zomer verlopen, maar Brussel is er niet gerust op dat bedrijven er dan al zelf van zullen afzien.

Terug naar boven