Roaming in EU blijft gratis, maar buitenlandbellen niet goedkoper

BRUSSEL (ANP) - Bellen en surfen met je mobiele telefoon in een ander

EU-land blijft nog minstens tien jaar even goedkoop als thuis. Onderhandelaars van de EU-landen en het Europees Parlement hebben over dat gratis roamen een principeakkoord bereikt.

De kosten daarvoor mogen tot medio 2032 niet worden doorgerekend aan de gebruiker. De maatregel zou eigenlijk komende zomer verlopen, maar Brussel is er niet gerust op dat bedrijven er dan al zelf van zullen afzien. Het parlement wilde ook bellen naar andere EU-lidstaten goedkoper maken, maar daarover werden ze het niet eens. Voor deze telefoontjes blijft een hoger tarief gelden dan voor binnenlandse maar er is wel een maximumprijs van 19 cent per minuut.

Kosteloos roamen binnen de EU is er sinds 2017 en geldt als een van de populairste recente wapenfeiten van de unie. Het gebruik van de mobiele telefoon in het buitenland heeft sindsdien een grote vlucht genomen. Het blijft wel zo dat als een klant veel meer roamt dan zijn thuiscontract toelaat de kosten worden doorberekend. De kosten daarvan worden tussen 2022 en 2027 wel geleidelijk omlaaggebracht.

Mobiele telefoons schakelen in het buitenland automatisch over op een plaatselijk netwerk. De telecombedrijven worden verplicht dezelfde roamingkwaliteit aan te bieden als de klant in het thuisland geniet, als dat technisch mogelijk is. Zo wordt het bijvoorbeeld verboden om de verbinding van een buitenlandse gebruiker om te schakelen van 4G naar 3G.

De Europese consumentenbond BEUC spreekt van "heel goed nieuws" over de verlenging van de regeling die bekend werd als ‘Roam like at Home’. Door te kunnen bellen, sms’en en internetten in het buitenland tegen dezelfde prijs als in eigen land kwam een einde aan de soms schokkend hoge telefoonnota's waarop vakantiegangers na thuiskomst werden getrakteerd.

Minder te spreken is BEUC over de hoge kosten van zogenoemde intra-EU-gesprekken die worden berekend als iemand van het ene naar het andere EU-land belt of sms't. "Het is een schande dat daar geen overeenstemming over is bereikt. Consumenten worden nu nog steeds geconfronteerd met exorbitante toeslagen. De prijs die consumenten daarvoor betalen moet in lijn worden gebracht met de prijs van binnenlandse gesprekken en de werkelijke kosten voor telecombedrijven weerspiegelen."

