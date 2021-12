Europese Commissie presenteert wetgeving onlineplatformwerkers

donderdag 9 december 2021 , 8:15

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie komt met haar lang uitgestelde wetsvoorstellen over onlineplatforms die betere sociale bescherming aan miljoenen platformwerkers moet bieden. Daardoor kunnen meer zelfstandige chauffeurs, schoonmakers of maaltijdbezorgers in heel Europa zich straks werknemer noemen, met alle bijbehorende rechten zoals een minimumloon, betaald verlof en een pensioen.

In de richtlijn, waarmee de EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten instemmen, staan criteria die bepalen of een internetplatform wettelijk werkgever is en zijn werkers dus in dienst horen te zijn. Er werken momenteel 28 miljoen mensen voor een onlineplatform, stelt de commissie, maar dat aantal zal volgens haar tot 2025 groeien tot 43 miljoen. Om groeiende schijnzelfstandigheid bij onlineplatformwerkers te voorkomen, neemt het dagelijks EU-bestuur stappen.

Het pakket wordt om 11.00 uur door vicevoorzitter Valdis Dombrovskis en Eurocommissaris Nicolas Schmit (Banen en Sociale Rechten) in Brussel gepresenteerd.

