Europese Commissie: politieactie over grens moet gemakkelijker

woensdag 8 december 2021 , 13:24

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het moet gemakkelijker worden voor de politie om criminelen over de grens op te sporen, zowel fysiek als met onderzoek. De Europese Commissie stelt daarom voor de Europese wetgeving voor politiesamenwerking aan te scherpen en de regels over uitwisseling van informatie te verduidelijken.

Volgens Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) zullen de voorstellen praktische, grensoverschrijdende problemen die dagelijks voorkomen oplossen. "Bijvoorbeeld, welke regels gelden als de politie achter een crimineel aan zit als die een ander EU-land binnengaat? Daar zijn nu verschillende en ingewikkelde nationale regels voor. Met dit voorstel komt daar een duidelijk Europees juridisch kader voor. Ook komen er betere instrumenten om informatie uit te wisselen die nodig is voor onderzoek."

Bijna 70 procent van criminele netwerken is volgens het Europese samenwerkingsverband van politiediensten Europol actief in meer dan drie EU-landen. En 65 procent van deze netwerken, vaak actief in grensoverschrijdende drugshandel, vermogensdelicten en mensensmokkel en -handel, bestaat uit criminelen met verschillende nationaliteiten.

Voor operationele samenwerking tussen nationale politiediensten, zoals gezamenlijke patrouilles en optreden op het grondgebied van een andere lidstaat, stelt het dagelijks EU-bestuur een lijst voor van criminele activiteiten waarvoor de politie de grens mag oversteken en wordt de manier waarop daarover wordt gecommuniceerd vastgelegd. De actie en het strafrechtelijk onderzoek blijven de verantwoordelijkheid van de lidstaat waar de zaak speelt. De commissie doet ook de aanbeveling dat de politiediensten met elkaar trainen en taalcursussen regelen.

