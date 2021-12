Europarlementariër Dorien Rookmaker sluit zich aan bij ECR-fractie

woensdag 8 december 2021 , 8:31

DEN HAAG (PDC) - Europarlementariër Dorien Rookmaker heeft zich aangesloten bij de fractie van Europese Hervormers en Conservatieven (ECR). Van die fractie maken ook JA21 en SGP deel uit. Sinds in 2019 te zijn verkozen had Rookmaker zich niet bij een fractie aangesloten en zat ze als 'niet ingeschrevene' in het Europees Parlement.

Rookmaker gaat zich binnen de ECR richten op een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen en de toetreding van de Westelijke Balkan-landen tot de EU.

Bron: ECR / Twitter

