Commissie komt mogelijk morgen met voorstel dat oproepkrachten ‘gewone’ medewerkers worden

woensdag 8 december 2021 , 3:28

MEDIAWATCH (AD) - Meer dan vier miljoen bezorgkoeriers en andere oproepkrachten in Europa gaan straks samen 484 miljoen extra verdienen doordat zij ‘gewone’ werknemers worden, met alle rechten van dien. De zogenoemde platformwerkers gaan er gemiddeld 121 euro en in het beste geval 1800 euro per jaar op vooruit. Een wetsvoorstel dat dit regelt, gaat donderdag naar het Europese Parlement en de lidstaten, meldt het AD.

Bijvoorbeeld pizzakoeriers en andere maaltijdbezorgers, nu vaak zo goed als rechteloos, krijgen met het wetsvoorstel een fatsoenlijk loon en dito werktijden, recht op onbetaald verlof en een uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen.

Dat is een voor een snel groeiende en kwetsbare groep werknemers in de zorg, transport, taxivervoer, maaltijdbezorging, schoonmaakdiensten en digitale dienstverlening een geweldige stap vooruit, aldus PvdA-delegatieleider in Europa Agnes Jongerius. De platforms zelf moeten rekenen op een kostenpost tot 4,5 miljard (0,5 miljard loon, de rest loonbelasting en premies), maar een deel daarvan, verwacht Brussel, zullen ze zeker doorrekenen aan de klant. Die gaat dus meer betalen voor zijn afhaalpizza of Uberritje.

Terug naar boven