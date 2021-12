Knapen: ministers EU bespreken mogelijke sancties tegen Rusland

dinsdag 7 december 2021 , 19:22

DEN HAAG (ANP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie zullen volgende week de groeiende spanningen in Oekraïne bespreken. Rusland heeft bij de grens met het buurland rond de 100.000 troepen samengetrokken. Volgens minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) zal op de bijeenkomst worden gesproken over sancties tegen Rusland mocht het Oekraïne binnenvallen.

Het onderwerp stond oorspronkelijk niet op de agenda van de Raad Buitenlandse Zaken. Knapen wilde niet ingaan welke strafmaatregelen precies zullen worden besproken. Hij wil de "escalatie niet bevorderen". De demissionaire bewindsman vindt het vooral belangrijk dat dat Europa eensgezind optreedt. Het kan wel even duren voordat de landen het over een pakket eens worden, denkt Knapen.

Partijen in de Kamer zijn "zeer bezorgd" over de Russische troepen langs de grens met Oekraïne. Onder meer D66, VVD, CDA en Denk wilden weten welke stappen de EU gaat nemen bij mogelijke Russische agressie. Ze dringen aan op stevige maatregelen als het zover komt. Nederland levert geen wapens aan Oekraïne. Wel helpt het de regering in Kiev met onder meer cyberbeveiliging, zei Knapen.

Terug naar boven