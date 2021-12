De Jonge: akkoord in EU dat coronapas vanaf 1 februari verloopt zonder booster

woensdag 8 december 2021 , 8:07

gewijzigd

Bron: European Union, 2021 / Piero Cruciatti

BRUSSEL (ANP) - De EU lijkt aan te sturen op een verplichte boosterprik binnen negen maanden om de coronapas vanaf 1 februari nog geldig te laten zijn. Nederland en de andere EU-landen krijgen zo drie weken langer dan aanvankelijk de bedoeling was, de tijd om zoveel mogelijk mensen een oppepprik aan te bieden. De Europese Commissie had 10 januari voorgesteld.

Volgens demissionair minister Hugo de Jonge zijn de EU-ministers van Volksgezondheid het daar in Brussel in principe over eens geworden en moet het besluit de komende dagen alleen nog worden geformaliseerd. Het digitaal corona certificaat (dcc) is "een goede manier om de grenzen open te kunnen houden", zei hij. Het is daarom van belang dat de lidstaten de geldigheid voor boosters afstemmen.

Sommige landen dreigden de grens dicht te gooien voor EU-burgers die geen booster hebben gehad binnen zes maanden na hun vaccinatie. Wat landen verder voor coronamaatregelen in eigen land nemen, daar gaan ze zelf over, benadrukte De Jonge.

"Gezamenlijkheid" is volgens De Jonge wel het sleutelwoord om de coronasituatie in de EU weer onder controle te krijgen. De lidstaten moeten niet op eigen houtje maatregelen treffen om het vrij reizen binnen de EU te bemoeilijken. "Samen uit, samen thuis", zei hij. Ook is hij er voorstander van om voorlopig reizigers, ook gevaccineerde, die van buiten de EU naar Europa komen tot een PCR-test te verplichten bij aankomst, hield hij zijn collega’s voor.

Volgens De Jonge krijgt hij geen kritiek van de andere lidstaten op de langzaam op gang gekomen boostercampagne in Nederland. "We hebben ook versneld", zei hij. Er zijn voldoende boosterprikken op voorraad om alle Nederlanders twee keer een herhalingsprik te geven, aldus de CDA-bewindsman.

De minister zei ook voorstander te zijn van de gezamenlijke inkoop van andere medicijnen en middelen om Covid-19 te bestrijden, zoals het reumamiddel tocilizumab. De EU moet minder afhankelijk worden van Azië of de Verenigde Staten en zelf productiecapaciteit opbouwen. Ook is samenwerking tussen de Europese gezondheidsdiensten van groot belang. "Volksgezondheid is een nationale bevoegdheid, maar we hebben elkaar tijdens de coronacrisis wel gevonden."

Daarom is hij ook enthousiast over HERA, een nieuwe Europese gezondheidsdienst die een centrale rol gaat spelen bij grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid

