Observatieprogramma EU: CO2-uitstoot natuurbranden hoogste ooit

BRUSSEL (ANP) - Wereldwijd veroorzaakten natuurbranden in 2021 naar schatting zo'n 1760 megaton aan CO2-uitstoot. Dat is de hoogst geschatte uitstoot ooit, laat het aardobservatieprogramma van de Europese Unie Copernicus weten. De betrokken wetenschappers denken dat deze uitstoot vanwege klimaatverandering alleen maar toe zal nemen.

"Klimaatverandering zorgt voor drogere en hetere regionale omstandigheden, wat het risico vergroot op natuurbranden", stelt Mark Parrington, een van de wetenschappers betrokken bij het project. De data van Copernicus over natuurbranden worden sinds 2003 bijgehouden. Wetenschappers analyseren de geschatte uitstoot door middel van satellietbeelden.

Dit jaar produceerden de wereldwijde natuurbranden in vergelijking meer dan 65 procent van de uitstoot van fossiele brandstoffen in de Europese Unie in 2021. De uitstoot van fossiele brandstoffen door mensen is wereldwijd echter nog steeds groter, benadrukt het rapport.

Gebieden in Noord-Amerika en Siberië hadden het meeste last van natuurbranden en zorgden daardoor voor de meeste uitstoot. In de Russische regio Jakoetië verbrandden de grootste stukken natuur sinds het begin van de dataverzameling in 2003.

Het rapport van Copernicus benadrukt dat de natuurbranden niet alleen zorgen voor veel CO2-uitstoot, maar ook voor een vermindering van natuurgebieden die juist een belangrijke factor zijn in het opslaan van broeikasgassen. Daarnaast kunnen natuurbranden zorgen voor gezondheidsproblemen.

