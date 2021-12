Kabinet wil boycot Winterspelen China eerst in EU bespreken

dinsdag 7 december 2021 , 17:45

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet heeft nog geen besluit genomen over het wel of niet sturen van een regeringsafvaardiging naar de Olympische Winterspelen in China. Minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) wil daarover eerst overleggen met de andere Europese lidstaten, zei hij dinsdag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer.

De Kamer verwierp twee weken terug nipt een motie van D66 om geen regeringsvertegenwoordiging naar Beijing te sturen. De Amerikaanse regering besloot deze week geen officiële delegatie te sturen. Er zal nu in de Kamer opnieuw een motie in stemming worden gebracht om geen bewindspersoon naar de Spelen te sturen, verklaarde Tom van der Lee (GroenLinks).

De minister wilde niet aangeven welk standpunt Nederland in de discussie met de Europese partners zal innemen. Hij wil eerst "argumenten uitwisselen". Het is volgens Knapen belangrijk dat de EU als één optreedt. Samen staan we sterker, zei hij. En er is naar zijn mening ook nog voldoende tijd om een beslissing te nemen. De bewindsman acht trouwens "de kans groot dat niemand gaat vanwege corona".

Knapen zei met de Kamer de "serieuze zorgen" te delen over de mensenrechtensituatie in China. Eerder dit jaar nam de Kamer nog een motie aan waarin de onderdrukking van de Oeigoeren door de Chinese regering wordt bestempeld als genocide. Ook zijn er zorgen over onder meer de situatie in Tibet en Hongkong.

In Europa groeit de steun voor het plan om geen officiële vertegenwoordiging naar de Winterspelen te sturen. In het Europees Parlement gaan daarvoor al langer stemmen op. Dat wijst bijvoorbeeld op de ijzeren vuist die China gebruikt tegen de Oeigoerse minderheid en tegen Hongkong. De tijdelijke verdwijning van de Chinese toptennister Peng Shuai, nadat zij een ex-premier van verkrachting had beschuldigd, heeft de twijfels over afreizen naar Beijing nog vergroot.

Dat geldt ook voor de Chinese omgang met Litouwen. China trad hard op tegen het Baltische staatje, omdat het de banden aanhaalde met Taiwan. Litouwen heeft de hulp ingeroepen van de andere EU-landen. De Europese Commissie werkt inmiddels aan nieuwe handelssancties om zulke intimidatie voortaan te kunnen pareren. Daarvoor zou niet langer de zegen van alle lidstaten nodig zijn.

De nieuwe Duitse regering lijkt ook een kritischere houding tegenover China aan te nemen dan de vorige. De nieuwe buitenlandminister zinspeelde al eens op een boycot van de Spelen.

