EU opent binnen paar weken kantoor in Kabul

dinsdag 7 december 2021 , 16:11

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie opent binnen een paar weken weer een diplomatieke post in Afghanistan. Nederland en andere lidstaten kunnen zich aansluiten, laat de buitenlandchef van de EU weten.

Toen de Taliban afgelopen zomer de Afghaanse hoofdstad Kabul onder de voet liepen, vertrokken de Nederlandse en andere Europese ambassades halsoverkop. Maar al gauw begonnen de pogingen om er terug te keren. "We willen het Afghaanse volk, dat onze hulp nodig heeft, beter kunnen helpen door dichterbij te zijn", zegt een woordvoerder van buitenlandchef Josep Borrell.

De opening van een diplomatieke post is "een kwestie van weken, niet van maanden", zegt de woordvoerder. De vertegenwoordiging blijft "minimaal" en betekent niet dat de EU de Taliban-regering als wettig gezag in Afghanistan erkent, onderstreept zij. Maar "onvermijdelijk moeten we contact onderhouden met de feitelijke autoriteiten".

Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) laat weten nog geen beslissing te hebben genomen of Nederland zich hierbij gaat aansluiten. Er moet eerst meer over de nieuwe post duidelijk worden. "Maar we hebben wel steeds gezegd dat als zo'n kantoor door de Europese Unie wordt geopend dat wij wel serieus belangstelling hebben om te kijken of wij hiermee in zee kunnen", zegt Knapen. De Nederlandse ambassade in Kabul is na de overname van de macht door de Taliban tijdelijk verplaatst naar Qatar.

