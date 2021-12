Biden en Poetin in gesprek over spanningen rond Oekraïne

dinsdag 7 december 2021 , 3:30

Bron: Flickr / jlhervàs / CC BY 2.0

WASHINGTON/MOSKOU (ANP) - De Amerikaanse president Biden en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben dinsdag een videogesprek over de hoogopgelopen spanningen rond het Russische buurland Oekraïne. Het overleg is sowieso bedoeld om de uiterst moeizame relatie tussen beide grootmachten in ieder geval niet verder te laten verslechteren.

Biden verwacht een "lange discussie" en hij gaat het Poetin "heel moeilijk" maken. Washington vreest een Russische invasie in Oekraïne en heeft de Russen al gewaarschuwd voor "serieuze gevolgen" als ze binnenvallen, zoals zware economische sancties. Moskou ontkent dat er plannen zijn voor een aanval en hamert op zijn recht om zonder buitenlandse bemoeienis troepen in eigen land in te zetten.

Door de Russische troepenopbouw zijn de spanningen na een periode van relatieve rust weer flink toegenomen. Poetin waarschuwt over het passeren van een "rode lijn" met internationale militaire activiteiten in Oekraïne. Biden zei dat hij "van niemand rode lijnen zal accepteren".

De twee leiders verschillen ook over een reeks andere kwesties duidelijk van mening. Zo eist Moskou dat het westerse bondgenootschap NAVO niet verder richting Rusland wordt uitgebreid. Washington verwijt de Russen buurland Belarus te helpen bij het sturen van migranten uit het Midden-Oosten richting Europese Unie. Ook eisen de Amerikanen dat Russen hun gasvoorraden niet inzetten als politiek wapen en landen die van het gas afhankelijk zijn onder druk zetten.

