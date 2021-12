Eurogroep stemt in met 767 miljoen Griekse schuldverlichting

maandag 6 december 2021 , 19:27

BRUSSEL (ANP) - De Eurogroep (ministers van Financiën van de eurolanden) heeft besloten 767 miljoen euro aan Griekenland uit te keren voor schuldverlichting. Het is de zesde keer sinds het land uit het Europese steunprogramma kon stappen in 2018 dat het geld krijgt om zijn schuldenlast te verlichten.

Volgens een verklaring van de Eurogroep blijft de Griekse regering zich houden aan de gemaakte afspraken om het land te hervormen en economisch sterker te maken, al is er door de coronacrisis en vernietigende branden in augustus wel enige vertraging. "Daar is begrip voor", zei Eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe na afloop van de vergadering in Brussel.

Griekenland dreigde in 2012 failliet te gaan. Daarop schoten Nederland en andere eurolanden te hulp door Griekse staatsobligaties op te kopen. Daarna werd het land jarenlang overeind gehouden door het permanente Europese noodfonds ESM en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en kwam het onder streng toezicht te staan van Brussel en Washington. Eind 2018 kon Athene weer financieel op eigen benen staan en verliet het land het programma.

De winsten die Nederland en andere eurolanden boekten op die Griekse staatsobligaties werden op een tussenrekening bij het ESM gezet. Sinds 2019 krijgt Griekenland elk half jaar tot midden 2022 een schijf uitgekeerd om de schuldenlast te verlichten, op voorwaarde dat het zich aan de hervormingsafspraken houdt.

Het gaat om een totaalpakket van 4,8 miljard euro. Het geld wordt gebruikt voor rentelastenverlichting en om er leningen vervroegd mee af te lossen. De Griekse regering heeft in de Eurogroep maandag aangegeven dat ze het geld wil gebruiken voor een vervroegde aflossing van een IMF-lening.

