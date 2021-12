Europese nationalisten bespreken mogelijke alliantie in Warschau

zaterdag 4 december 2021 , 13:02

WARSCHAU (ANP/AFP) - De politieke leiders van veertien zeer rechtse en nationalistische partijen zijn in Warschau om daar een potentiële alliantie te bespreken. Onder de aanwezigen zijn de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Franse presidentskandidaat Marine le Pen.

De gesprekken vinden plaats in een hotel in het centrum van de Poolse hoofdstad. Jaroslaw Kaczynski, de leider van de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), is de gastheer. Bij de ingang van het hotel voerde een groepje betogers actie tegen de komst van een nieuwe alliantie die de op één na grootste groepering in het Europees Parlement zou worden.

"We willen de politiek in Brussel veranderen", schreef Orbán voorafgaand aan de besprekingen op Facebook. "We zijn al maanden bezig om een ​​sterke partijfamilie te creëren, hopelijk kunnen we vandaag of morgen een stap richting dit doel maken." Le Pen zei dat het overleg "een belangrijke stap" is, maar ze verwacht dit weekend geen aankondiging van een nieuwe politieke groepering maar pas ergens in de komende maanden.

Matteo Salvini, partijleider van de rechtspopulistische Lega Nord in Italië, is niet aanwezig bij de ontmoeting. Hij liet in een verklaring weten dat "de tijd rijp moet zijn en dat egoïsme en angst (zowel van partijen als van naties) overwonnen moeten worden." Salvini ondertekende afgelopen zomer nog wel een verklaring waarin de alliantie werd aangekondigd.

