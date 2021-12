Kabinet maakt zelf wet voor verantwoord en duurzaam ondernemen na uitstel in Brussel

donderdag 2 december 2021 , 21:48

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet had gehoopt dat de Europese Commissie volgende week met een voorstel zou komen voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Maar nu dat in Brussel opnieuw is uitgesteld, gaat demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de slag met nationale wetgeving.

De Bruijn zei donderdag in de Kamer "zeer teleurgesteld" te zijn over het uitstel. Hij hoopt nog steeds dat er Europese wetgeving komt, omdat dat veel effectiever is en voor een gelijk speelveld voor het bedrijfsleven zorgt. Hij hoopt door nationale wetgeving in de steigers te zetten de druk op de Europese Commissie op te voeren om alsnog snel met een voorstel te komen.

Bedrijven moeten zich al houden aan OESO-richtlijnen die stellen dat ondernemingen naast mensenrechten ook werknemersrechten en het milieu moeten respecteren. Over de naleving hiervan maakt de overheid vrijwillige afspraken met bedrijven. De Bruijn wil dit nu vastleggen in wetgeving waarmee bedrijven worden verplicht zich hieraan te houden.

De Kamer is blij met de stap van de bewindsman. Het is "een belangrijk signaal" naar de EU, meent Tom van der Lee van GroenLinks. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren zei "zeer verheugd" te zijn over het besluit van de minister. Die zei wel dat het even tijd kost om zo'n wet te maken en dat het aan een nieuw kabinet is om die te implementeren.

