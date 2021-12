Brussel neemt volgende stap tegen Hongaars lhbti-beleid

donderdag 2 december 2021 , 15:27

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is een stap dichter bij een rechtszaak tegen Hongarije over diens omgang met homo's en transgenders. Als Hongarije niet binnen twee maanden met een overtuigend verweer komt, dreigt de commissie naar het Europees Hof van Justitie te stappen. Dat kan boetes en dwangsommen opleggen.

De commissie vroeg Hongarije eerder om opheldering over een geruchtmakende lhbti-wet. Die moet tegengaan dat kinderen op school of door boeken en films in aanraking komen met homoseksualiteit, transgenders en geslachtsverandering. Ook over de verplichting om een waarschuwing te plakken op bijvoorbeeld een kinderboek over een lesbische Assepoester eiste de commissie tekst en uitleg. Maar in beide gevallen stelde het antwoord van de regering in Boedapest teleur, zegt het dagelijks bestuur van de EU.

Hongarije heeft een nieuwe brief gekregen waarin de commissie uitlegt waarom Boedapest het 'propagandaverbod' en de verplichte waarschuwing moet intrekken. Het land zou daarmee onder meer lhbti'ers discrimineren en de vrijheid van meningsuiting schenden. Hongarije krijgt twee maanden om dat recht te zetten en zich te verdedigen. Blijft dat onbevredigend, dan kan Brussel naar het Europees hof.

De regering van premier Viktor Orbán moet nog een derde rechtszaak vrezen. Zij heeft ook EU-regels geschonden door de grootste onafhankelijke zender van het land uit de lucht te halen, stelt de commissie. Het intrekken van de vergunning van Klubradio, een van de laatste Hongaarse media die de regering-Orbán kritisch volgen, was volgens haar een buitensporig zware straf.

Het leeuwendeel van de Hongaarse media is de afgelopen jaren tot spreekbuis van de regering gemaakt, opgedoekt of overgenomen door bondgenoten van Orbán.

