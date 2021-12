Consumentenbond mag Facebook aanklagen, stelt adviseur EU-hof

donderdag 2 december 2021 , 12:03

LUXEMBURG (ANP) - Consumentenorganisaties mogen Facebook aanklagen voor het schenden van de privacy, vindt een belangrijke adviseur van de Europese rechter. Het advies geldt als een goede graadmeter voor het eindoordeel van het hof, dat zich nu over de kwestie moet uitspreken.

De advocaat-generaal sprak zich uit over een zaak die door een Duitse consumentenorganisatie is aangespannen tegen Facebook. Het Amerikaanse techbedrijf heeft te weinig gedaan tegen onlinespelletjes die verkeerd omsprongen met de gegevens van gebruikers, stelt deze consumentenbond. Wie in een onlinespelletjeswinkel van Facebook voor 'meteen spelen' koos, gaf soms nietsvermoedend allerlei gegevens af.

De consumentenorganisatie stapte naar de Duitse rechter, die twijfelde of zo'n stap niet voorbehouden zou moeten zijn aan privacytoezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar net als deze toezichthouders mogen ook consumentenorganisaties het uit eigen beweging voor gebruikers opnemen, meent de advocaat-generaal. Daarvoor is het niet nodig dat ze namens een gedupeerde optreden.

Facebook heeft de privacy-instellingen voor de onlinespelletjes inmiddels aangepast.

