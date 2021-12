Grenswachtvliegtuigje gaat migrantenbootjes op Kanaal opsporen

woensdag 1 december 2021 , 19:26

Bron: Copyright Frontex

BRUSSEL (ANP) - Een vliegtuigje van de Europese grenswacht gaat boven zee tussen Engeland en het Europese vasteland op zoek naar bootjes met asielzoekers. Frontex wil zo migrantensmokkel tegengaan en voorkomen dat de overtocht naar Engeland fataal afloopt, zoals vorige week.

De meeste overstekers vertrekken vanuit Frankrijk. Londen verwijt Parijs hun te weinig in de weg te leggen. De Fransen werpen tegen dat het moeilijk is de vele tientallen kilometers Kanaalkust voortdurend te bewaken.

Frontex zet een Deens vliegtuig in om boven de Franse en Belgische kust te patrouilleren, meldt de Belgische politie. Vanuit de lucht kunnen bootjes in nood gemakkelijker worden opgemerkt. Bovendien schiet het toestel beelden van het terrein, waardoor de strijd tegen smokkelaars makkelijker moet worden. "We beginnen met één vliegtuig, maar staan klaar om onze steun te versterken als dat nodig is", zegt Frontex-directeur Fabrice Leggeri.

Een week geleden verdronken 27 mensen, onder wie twee tieners en een kind, toen hun bootje op het Kanaal zonk.

