Brussel wil Polen strengere aanpak asielzoekers Belarus toestaan

woensdag 1 december 2021 , 15:47

BRUSSEL (ANP) - Polen, Litouwen en Letland mogen regels die asielzoekers beschermen tijdelijk opzijschuiven, als het aan de Europese Commissie ligt. Dat moet de EU-landen helpen de komst van vluchtelingen en migranten uit Belarus te verwerken.

De drie lidstaten mogen asielzoekers in het vervolg zestien weken vasthouden in opvangcentra aan de grens met Belarus, stelt de commissie voor. Ze zouden ook langer de tijd krijgen om een asielaanvraag op te tekenen. Dat mag van de commissie voortaan vier weken duren, waar dat nu nog tien dagen is. In de tussentijd moeten asielzoekers in het opvangcentrum blijven. Ook mogen Polen, Litouwen en Letland "vereenvoudigde en snellere terugkeerprocedures" gebruiken. De "noodmaatregel" zou voor een halfjaar gelden, zegt het dagelijks bestuur van de EU.

De regeringen van alle EU-landen samen moeten nog instemmen met het voorstel, dat is ingegeven door pogingen van Belarus om uit wraak Irakezen, Syriërs en anderen binnen te halen en door te sluizen naar de EU. Op het plan komt onmiddellijk veel kritiek. Volgens hulporganisaties en Europarlementariërs vergoelijkt en legaliseert de commissie het terugsturen van mensen die asiel willen aanvragen, terwijl dat verboden is.

