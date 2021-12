Europese Commissie: we kunnen strijd met Chinese 'zijderoute' aan

woensdag 1 december 2021 , 14:34

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie denkt met nieuwe miljardeninvesteringen de strijd met China om ontwikkelingslanden aan te kunnen. China mag met zijn Nieuwe Zijderoute al jaren voet aan de grond hebben in landen in Azië en Afrika, de EU kan haar achterstand goedmaken, verzekert commissievoorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van het zogenoemde Global Gateway-initiatief.

Gunstige leningen en garanties moeten volgens dit plan met name particuliere investeerders over de streep trekken om tot 2027 circa 300 miljard euro te steken in projecten in Zuid-Amerika, Azië en Afrika. De focus ligt op groene energie, digitalisering van de economie en vervoer, maar ook op onderwijs, onderzoek en het opzetten van gezondheidssystemen. Daarvoor worden onder andere de middelen van de Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling ingezet.

"We zullen slimme investeringen in infrastructuur van hoge kwaliteit steunen", zegt Von der Leyen, en de hoogste sociale normen, milieueisen en democratische waarden respecteren. Een Europese troef is volgens haar dat de EU transparant is en dat de investeringen gepaard zullen gaan met goed bestuur. Europa zal haar partners niet laten zitten met restschulden en zal zorgen dat de lokale gemeenschappen profiteren, belooft ze. De investeringen leveren volgens de commissie ook nieuwe markten op voor Europeanen.

China breidt al jaren stevig zijn economische en politieke invloed in Azië en Afrika uit en steekt miljarden in onder meer de aanleg van havens, vliegvelden en spoorlijnen in Afrikaanse landen. De 300 miljard euro die de commissie de komende vijf jaar wil steken in de ontwikkelingslanden verbleekt vooralsnog bij het geld dat China op tafel legt. Naar schatting 4000 miljard dollar (3530 miljard euro) heeft China al gestoken in de Nieuwe Zijderoute, inmiddels uitgebreid en omgedoopt in Belt and Road Initiative (Gordel- en Weginitiatief).

De 27 EU-leiders hadden gevraagd om een Europees plan als democratisch en economisch antwoord op de Chinese activiteiten.

