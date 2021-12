Von der Leyen: we moeten praten over vaccinatieplicht

woensdag 1 december 2021 , 13:32

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet het hebben over het verplichten van een coronaprik, vindt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Nu het virus weer om zich heen grijpt in de EU en de vaccinatie stokt, is dat volgens haar logisch en gepast.

Het is niet aan haar om een vaccinatieplicht voor te stellen of aan te bevelen, onderstreept Von der Leyen. Dat is aan de EU-landen zelf. Sommige daarvan, zoals Oostenrijk en Duitsland, bereiden een verplichte inenting inmiddels voor.

"Als je me vraagt naar mijn persoonlijke opvatting: ik denk dat het begrijpelijk en passend is om deze discussie nu te voeren binnen de EU", zegt de Duitse commissievoorzitter. "Dit vergt een gezamenlijke aanpak."

Terug naar boven