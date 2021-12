Broekers-Knol: Nederland doet niet mee met permanente reddingsoperaties in het Kanaal

woensdag 1 december 2021 , 10:43

© geralt

DEN HAAG (PDC) - Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie, heeft gemeld dat het kabinet tegen een permanente reddingsoperatie is in het Kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Daarnaast heeft Nederland het aanbod van Frontex, het Europees grensbewakingsagentschap, om actief te worden in Nederland afgewezen.

Deze ontwikkelingen vinden plaats tegen de achtergrond van de recente ramp in het het Nauw van Calais waar 27 migranten verdronken. In reactie heeft de EU afgesproken om de aanwezigheid en capaciteiten van Frontex in dit gebied te vergroten. Nederland wil echter niet meedoen aan deze permanente reddingsoperatie.

De woorden van Broekers-Knol lijken echter haaks te staan op de Nederlandse toezegging om beter samen te werken met andere landen om illegale migratie tussen Frankrijk en Verenigd Koninkrijk tegen te gaan.

Bron: Brusselse Nieuwe

