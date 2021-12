EU krijgt coronavaccins voor jonge kinderen week eerder geleverd

woensdag 1 december 2021 , 10:12

BERLIJN (ANP/RTR) - EU-landen krijgen al op 13 december coronavaccins geleverd voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar, meldt het Duitse ministerie van Volksgezondheid. Dat is een week eerder dan gepland en betekent dus ook dat landen sneller kunnen beginnen met de uitrol van de vaccinatiecampagne voor jonge kinderen.

Het vaccin dat wordt gebruikt is dat van Pfizer/BioNTech, nu al beschikbaar voor kinderen vanaf 12 jaar. Duitsland heeft van de fabrikant te horen gekregen dat de leveringen voor de EU eerder plaatsvinden dan aanvankelijk verwacht. Het land ontvangt zelf 2,4 miljoen doses. "Gezien de huidige coronasituatie is dit goed nieuws voor ouders en kinderen. Velen kijken hier reikhalzend naar uit", laat gezondheidsminister Jens Spahn weten.

Jongere kinderen krijgen een kleinere dosis toegediend. Dat is 10 in plaats van 30 microgram per prik, met een wachttijd van drie weken tussen de twee doses. Volgens onderzoekers is dat mogelijk omdat kinderen evenveel antistoffen aanmaken als volwassen bij een volledige dosis.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) keurde het middel vorige week goed voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Volgens de experts wegen de voordelen van het vaccin ook voor deze leeftijdsgroep zwaarder dan het risico op de doorgaans milde bijwerkingen.

