Kabinet komt met Staat van de Europese Unie: veelal steun voor Europese plannen

woensdag 1 december 2021 , 10:23

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet heeft gisteren de Staat van de Europese Unie gepubliceerd. Met dit stuk laat het kabinet weten wat zij in grote lijnen vindt van alle plannen voor 2022 die de Europese Commissie in september presenteerde. In grote lijnen steunt het kabinet de voornemens en plannen, al maakt het ook een paar kritische kanttekeningen. Opvallend is dat het kabinet niet expliciet in gaat op de Gezondheidsunie, een initiatief waar Commissievoorzitter Von der Leyen juist wel een punt van maakte in september.

Een uitgebreid overzicht van de reactie van het kabinet op de Europese plannen is op Europa-nu.nl te vinden op de pagina 'Staat van de Europese Unie 2022'.

Opvallend is ook dat de Staat van de Europese Unie zo vroeg is gepubliceerd. Normaliter komt het kabinet pas in februari met de appreciatie van de plannen van de Commissie.

Bron: Staat van de Europese Unie

