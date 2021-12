Kabinet wil reismaatregelen afstemmen met Europese landen

woensdag 1 december 2021 , 9:59

gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil eerst met Europese landen overleggen voordat het aanbevelingen van het RIVM over reismaatregelen overneemt. Het RIVM adviseert onder meer om alle reizigers, dus ook gevaccineerden, zich te laten testen voordat ze naar Nederland reizen. Ook adviseert het een quarantaineplicht voor ongevaccineerde reizigers van buiten de EU.

Maar demissionair minister Hugo de Jonge wil eerst met andere landen overleggen, om zo "een lappendeken" aan maatregelen te voorkomen, aldus een ministeriewoordvoerder. Het kabinet vroeg om advies nadat de Omikron-variant werd ontdekt op een vlucht vanuit Zuid-Afrika.

Volgens het RIVM zouden alle reizigers een negatieve PCR-test moeten overleggen die niet ouder is dan 48 uur. Als dat niet kan, dan zou een negatieve PCR-test die maximaal 72 uur oud is en een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud volstaan. Ook adviseert het RIVM dat iedereen een zelftest doet op de dag van aankomst en vijf dagen later een test bij de GGD.

Een woordvoeder van het ministerie van Volksgezonheid laat weten dat hiermee een eerste stap is gezet en dat Nederland de adviezen onder de aandacht gaat brengen bij andere EU-lidstaten. "Nederland kan hierin niet alleen optrekken, maar we nemen hiermee wel het initiatief." Hij benadrukt dat er momenteel al strenge regels gelden voor reizen vanuit zuidelijk Afrika, zoals een dubbele testverplichting en een quarantaineplicht van minstens vijf dagen.

Terug naar boven