Brussels investeringsplan als antwoord op China's Zijderoute

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie presenteert volgens een woordvoerder woensdag een voorstel om miljarden euro's te gaan investeren in infrastructurele projecten in ontwikkelingslanden. Het zogenoemde Global Gateway initiatief moet het Europese antwoord worden op de toenemende economische en politieke invloed van China in talloze landen in onder andere Afrika.

Gunstige leningen en garanties moeten volgens het plan met name particuliere investeerders over de streep trekken om tot 2027 circa 300 miljard euro te steken in projecten in vooral Azië en Afrika. De focus ligt op groene energie en vervoer, maar ook op het opzetten van gezondheidssystemen en onderwijs. De EU-investeringen leveren volgens de commissie ook nieuwe markten op voor Europeanen.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen had het plan in september al tijdens haar jaarlijkse ‘troonrede’ in het Europees Parlement aangekondigd. De 27 EU-leiders hadden gevraagd om een Europees plan als democratisch en economisch antwoord op de Nieuwe Zijderoute, inmiddels omgedoopt tot Belt and Road Initiative (Gordel- en Weginitiatief).

China timmert al bijna tien jaar aan de weg om landen in Azië en Afrika te verbinden en ermee samen te werken, en steekt miljarden in onder meer de aanleg van havens, vliegvelden en spoorlijnen in Afrikaanse landen.

