Overleg Calais: EU-landen gaan nauwer samenwerken in Kanaal

zondag 28 november 2021 , 19:22

CALAIS (ANP/AFP/DPA) - De EU-landen die zondag in de Franse havenstad Calais bijeen waren om ongewenste immigratie tussen het Europese vasteland en het VK te bespreken, hebben afgesproken hun samenwerking op te voeren. Tevens zal de Europese grensbewakingsdienst Frontex al vanaf woensdag haar aanwezigheid in het Kanaal en de Noordzee vergroten, onder meer via de inzet van luchtbewaking. Ook Europol gaat de lidstaten ondersteunen.

Het spoedberaad in Calais was op verzoek van de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin belegd. Aanleiding was de dood van 27 mensen die woensdag bij de overtocht tussen Frankrijk en het VK in het Kanaal verdronken. Behalve Frankrijk zelf namen Nederland, België, Duitsland, de Europese Commissie en de EU-agentschappen Frontex en Europol deel aan het overleg.

Wat opsporingswerk betreft zijn de landen overeengekomen inlichtingen beter uit te wisselen en gezamenlijk grenscontroles uit te voeren. Ook de gerechtelijke autoriteiten gaan hun samenwerking opschroeven. Ook willen de landen het mensensmokkelaars moeilijker maken aan boten en ander materiaal te komen om migranten het water mee op te sturen.

Aan het overleg zou oorspronkelijk ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel deelnemen. Haar uitnodiging werd echter ingetrokken nadat de Britse premier Boris Johnson in een op Twitter gepubliceerde brief aan de Franse president Emmanuel Macron onder meer had geschreven dat ongewenste immigranten bij aankomst in het VK voortaan teruggestuurd worden naar het land vanwaar ze hun overtocht hebben aangevangen.

In hun slotverklaring zeiden de landen die wel aan het beraad deelnamen dat de brexit tot "uitdagingen" en "een nieuwe juridische realiteit" heeft geleid op het gebied van asiel en migratie. Dat is volgens hen een reden om het VK bij de aanpak van illegale immigratie over het Kanaal en de Noordzee te blijven betrekken: "De verbetering van de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk is essentieel", aldus de slotverklaring.

Tevens beloofden de in Calais aanwezige EU-landen de gesprekken over het migratie- en asielbeleid voort te zetten. Extra nadruk zal daarbij gelegd worden op het versterken van de grenscontroles. Met de landen waaruit de migranten afkomstig zijn, waaronder Afghanistan, zal worden gestreefd naar een betere samenwerking bij het terugnemen van de migranten.

