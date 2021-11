EU-landen eens over vliegverbod voor zeven Afrikaanse landen

vrijdag 26 november 2021 , 18:09

BRUSSEL (ANP) - Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken vluchten uit zeven landen in zuidelijk Afrika voorlopig te weren. Het gaat volgens Brusselse bronnen om Zuid-Afrika, Namibië, Mozambique, Botswana, Zimbabwe, Lesotho en Swaziland. De maatregel moet de opmars vertragen van een nieuwe, verontrustende variant van het coronavirus die in die contreien is opgedoken.

Nederland maakte eerder op de dag, net als veel andere EU-lidstaten, al bekend geen vluchten meer toe te laten uit het zuiden van Afrika. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge hield het toen nog bij zes landen; Mozambique ontbrak.

Onder anderen EU-burgers kunnen nog wel uit de zeven landen naar de unie reizen. Zij moeten een coronatest ondergaan en in quarantaine.

