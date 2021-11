Hofvijver november 2021: de stoplichtcoalitie is van start in Duitsland

maandag 29 november 2021 , 13:00

Bron: Flickr / SPD.de / © Florian Jaenicke

“Die Ampel steht”, zo stelde Olaf Scholz bij de presentatie van het regeerakkoord van de stoplichtcoalitie in Duitsland. De coalitie van SPD, Groenen en FDP wil meer aandacht voor klimaat, een federalisering van Europa, en de kiesrechtleeftijd verlagen naar 16 jaar. Hoe moeten we het akkoord duiden? In het novembernummer van de Hofvijver gaan Marja Verburg en Jesse Oude Egberink van het Duitsland Instituut daar opin.

Daarnaast schijnen diverse wetenschappers hun licht over andere prangende zaken in Europa. Antoaneta Dimitrova beschouwt voor de derde keer dit jaar de verkiezingen in Bulgarije. Is de uitslag deze keer beslissend genoeg om een 4e verkiezing te vermijden? Joop van den Berg neemt de Poolse rechtsstaatkwestie met de EU op de korrel - de kwestie laat volgens hem de zwakte van de EU zien. Afsluitend wordt de situatie op de Balkan geanalyseerd door Gerrit Dijkstra en Jos Raadschelders: komt er opnieuw oorlog in Bosnië?

Dit en nog veel meer in de nieuwste editie van de Hofvijver.

