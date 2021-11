Europese Commissie wil stop vliegverkeer zuidelijk Afrika

vrijdag 26 november 2021 , 9:13

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie wil dat er onmiddellijk gestopt wordt met het vliegverkeer van en naar zuidelijk Afrika vanwege de daar ontdekte coronamutatie B.1.1.529. Voorzitter Ursula von der Leyen zegt dat de maatregel snel wordt besproken.

De noodstop die de Europese Commissie wil kan worden gebruikt als de epidemiologische situatie in een land of regio buiten de Europese Unie snel slechter wordt, helemaal als dat te maken heeft met een nieuwe coronamutatie. De maatregel geldt normaal gesproken niet voor EU-burgers of mensen die al lang in de EU wonen.

De commissie neemt de maatregel in samenspraak met de lidstaten van de EU. Onder meer Israël en het Verenigd Koninkrijk hebben al een inreisverbod voor zuidelijk Afrika afgekondigd. De regio waar de mutatie voor het eerst werd waargenomen.

Ook in Hongkong en Israël is de variant al aangetroffen. De mutatie heeft volgens wetenschappers een "ongebruikelijke samenstelling" die het virus mogelijk besmettelijker maakt dan eerder bekende mutaties.

Terug naar boven