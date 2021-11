Von der Leyen: genoeg vaccins in EU voor boosterprikken

donderdag 25 november 2021 , 14:43

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft genoeg coronavaccins om de vaccinatiecampagne op te voeren en boosterprikken te zetten, zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "We worden getroffen door een nieuwe golf en we moeten het inenten verder opvoeren. U zou uw booster zes maanden na de oorspronkelijke vaccinatie moeten nemen", moedigt ze EU-burgers aan in een onlineverklaring.

"Het goede nieuws is dat we voldoende vaccins hebben. Aan het eind van deze week is een miljard doses aan de lidstaten geleverd", aldus de Duitse, die is opgeleid en heeft gewerkt als arts. "We moeten de immuniteit van gevaccineerden aanhouden."

Vaccinatie tegen Covid-19 redt duizenden levens in de EU, stelt Von der Leyen. "En boosters geven ons zelfs een hogere beschermingsgraad dan de originele vaccinatie. Ze zullen veel ziekenhuisopnames en doden voorkomen."

Het ECDC, het Europese RIVM, raadt volledig gevaccineerden sinds woensdag aan na een halfjaar een boosterprik te nemen. De commissie nam die aanbeveling eerder donderdag over door voortaan ook de booster in de Europese coronapas (DCC) voor reizen in de EU op te nemen. Voor een geldig inentingsbewijs is een booster binnen uiterlijk negen maanden na de eerste vaccinatiecyclus nodig.

Von der Leyen staat er ook bij stil dat een kwart van de volwassen bevolking in de EU nog niet is ingeënt. Het gaat om ruim 87 miljoen mensen. "We moeten meer mensen overtuigen zich te laten vaccineren", zegt ze in het filmpje. "Vaccinatie beschermt u, en de anderen."

